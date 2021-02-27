Konya'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Konya'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

27.02.2021 21:31 | Son Güncelleme: 27.02.2021 21:35
Konya'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Konya'da bir tırda yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Konya'da bir tırda yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Tır sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Konya-Afyonkarahisar yolundaki uygulama noktasında bir tırı durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, tırın değişik yerlerine zulalanmış 56 adet uyuşturucu tablet, 23 gram esrar, ile 1 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü Ceylani D. (38) ifadesi alındıktan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Fahrettin Koca Berat Albayrak Fahrettin Altun
Magazin Tarkan Cansu Dere Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 21:35:36. #1.16#
title