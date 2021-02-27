Konya'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Konya'da bir tırda yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Konya'da bir tırda yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Tır sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Konya-Afyonkarahisar yolundaki uygulama noktasında bir tırı durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, tırın değişik yerlerine zulalanmış 56 adet uyuşturucu tablet, 23 gram esrar, ile 1 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü Ceylani D. (38) ifadesi alındıktan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun