Konya'da yaralı halde bulunan pelikan koruma altına alındı
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Konya'da yaralı halde bulunan pelikan koruma altına alındı

Konya'da yaralı halde bulunan pelikanın koruma altına alındığı bildirildi.

Konya'da yaralı halde bulunan pelikan koruma altına alındı
27.05.2020 10:39 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:39

Konya'da yaralı halde bulunan pelikanın koruma altına alındığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi ekipleri, Çumra'nın Yörük Camii Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından yaralı vaziyette pelikan bulunduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

Verilen adrese giden görevliler, uçamayan pelikanın kanadından yaralı olduğunu belirledi.

Muayene ve tedavisi için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim edilen pelikanın iyileşmesinin ardından tekrar doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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