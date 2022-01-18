Tıra arkadan çarpan otomobilin sürüklenme anı cep telefonuyla kaydedildi
Konya'da seyir halindeki tıra arkadan çarparak dorseye sıkışan otomobilin kilometrelerce sürüklenmesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
KONYA (AA) - Konya'da seyir halindeki tıra arkadan çarparak dorseye sıkışan otomobilin kilometrelerce sürüklenmesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Konya-Afyonkarahisar kara yolunun 15. kilometresinde kar yağışı ve tipi nedeniyle kontrolden çıkan otomobil aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı.
Dorseye sıkışan otomobil, tır sürücüsünün kazayı fark edememesi nedeniyle kilometrelerce sürüklendi.
Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye hareket eden trafik ekipleri kara yolunda ilerlemeyi sürdüren tırı durdurdu. Sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası yaşananlar bölgeden geçen bir oto kurtarıcının sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Görüntülerde, karlı yolda ilerleyen tıra arkadan çarptığı anlaşılan otomobilin sıkıştığı dorsede sürüklenmesi, kazayı haber alarak gelen polis ekibin hareket halindeki tırı durdurması yer alıyor.