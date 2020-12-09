Konya'da sis trafiği olumsuz etkiledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Konya'da sis trafiği olumsuz etkiledi

09.12.2020 13:51 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:55
Konya'da sis trafiği olumsuz etkiledi

Konya'da etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler ikaz ışıklarını yakarak seyretti.

Konya'da etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler ikaz ışıklarını yakarak seyretti.

Konya'da etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği sis, Konya - Aksaray, Ankara ve Antalya Karayollarında etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan yoğun sis öğle saatlerinde etkisini kaybetti. Özellikle karayollarında etkili olan sis nedeniyle araç sürücüleri ikaz ışıklarını yakarak trafikte ilerledi. - KONYA

Konya'da sis trafiği olumsuz etkiledi
Konya'da sis trafiği olumsuz etkiledi
Konya'da sis trafiği olumsuz etkiledi
Konya'da sis trafiği olumsuz etkiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Konya'da sis kazaya neden oldu: 10 yaralı
Konya'da sis kazaya neden oldu: 10 yaralı
Konya'da trafik kazası: 5 yaralı
Konya'da trafik kazası: 5 yaralı
İki tırın çarpıştığı kazada Antalya-Konya karayolu trafiğe kapandı
İki tırın çarpıştığı kazada Antalya-Konya karayolu trafiğe kapandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Öykü Çelik Öner Erkan Cem Yılmaz Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Ersun Yanal Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Hakem Ankara Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da sis trafiği olumsuz etkiledi - Aksaray
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 13:55:27. #1.15#
title