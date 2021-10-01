Konya'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı - Haberler
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Konya'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Konya'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

Konya'nın Hüyük ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.

ISPARTA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Beyşehir- Isparta kara yolu Hüyük-Budak Mahallesi yol ayrımında, İsmail Y. (50) idaresindeki 33 ABB 103 plakalı hafif ticari araç ile Durmuş A. (33) yönetimindeki 42 AIT 407 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki Ayşe Y. (20), Fatih A. (43) ve otomobildeki Ayşe A. (32), Gülsena A. (5), Ervanur A. (9) ile Gülizar Ö. (71) yaralandı.

Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Konya'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

Konya'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri
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