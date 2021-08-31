Konya'da 400 bin lira değerinde peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi
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Konya'da 400 bin lira değerinde peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi

Konya'da 400 bin lira değerinde peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da narkotik polisinin gerçekleştirdiği çalışmalarda, piyasa değeri 400 bin TL olan 162 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Konya'da narkotik polisinin gerçekleştirdiği çalışmalarda, piyasa değeri 400 bin TL olan 162 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 23-30 Ağustos tarihleri arasında sokak satıcılarına, kullanıcılarına ve uyuşturucu madde ticareti yapan veya nakledenlere yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Ereğli, Seydişehir ve Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ile birlikte Meram, Selçuklu, Karatay, Ereğli, Seydişehir ve Akşehir ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalarda, kent merkezine getirilip satılacağı öğrenilen 400 bin TL değerindeki 162 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ile birlikte 111 gram eroin maddesi, 170 gram sentetik kannabinoid maddesi, 87 adet uyuşturucu hap, bin 124 gram esrar maddesi, 3,8 gram metamfetamin ve 17,6 gram kokain ele geçirildi. Bu suçlarla ilgili 35 şahsa işlem yapılırken, 6 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs, 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs olmak üzere toplam 12 şahıs da yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KONYA

Konya'da 400 bin lira değerinde peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi
Konya'da 400 bin lira değerinde peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi
Konya'da 400 bin lira değerinde peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi
Konya'da 400 bin lira değerinde peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi
Konya'da 400 bin lira değerinde peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi
Konya'da 400 bin lira değerinde peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi
Konya'da 400 bin lira değerinde peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Konya'da 400 bin lira değerinde peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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