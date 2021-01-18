Konya'da 29 kilo 580 gram uyuşturucu ele geçirildi

Konya'nın Karatay ilçesinde bir otomobilde 29 kilo 580 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Karatay ilçesinde bir otomobilde 29 kilo 580 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu olduğunu belirledikleri bir araçta arama yaptı.

Ekipler, araçta 29 kilo 580 gram uyuşturucu ele geçirdi, 4 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru