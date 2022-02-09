Konya'da 2 kişiyi gasbetmek için zorla tuttukları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde 2 kişiyi gasbetmek amacıyla zorla tuttukları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki kişinin bir adreste gasp amacıyla zorla tutulduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

İ.A. ile T.T'nin bıçakla tehdit ederek T.K ve V.O'yu zorla tutarak para istediğini belirleyen ekipler, adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.