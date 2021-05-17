Konya'da 17 günlük tam kapanma sonrası cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı
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Konya'da 17 günlük tam kapanma sonrası cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı

Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI - Haberler | Güncel

KONYA'da 17 günlük tam kapanmanın ardından normalleşmenin ilk gününde kentin birçok yerinde yoğunluk yaşandı.

KONYA'da 17 günlük tam kapanmanın ardından normalleşmenin ilk gününde kentin birçok yerinde yoğunluk yaşandı.

Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 gün süren tam kapanma dönemi bugün sona erdi, kademeli normalleşme süreci başladı. Normalleşmenin ilk gününde Konya'da cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Çoğu kişi maske takarken, bazı kişilerin ise sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü. 


Konya'da 17 günlük tam kapanma sonrası cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı
Konya'da 17 günlük tam kapanma sonrası cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı
Konya'da 17 günlük tam kapanma sonrası cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı
Konya'da 17 günlük tam kapanma sonrası cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı
Konya'da 17 günlük tam kapanma sonrası cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı
Konya'da 17 günlük tam kapanma sonrası cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI

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