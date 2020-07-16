Konya'da 15 Temmuz anma etkinlikleri düzenlendi Konya'da 15 Temmuz anma etkinlikleri düzenlendi KONYA'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında anma programı düzenlendi.

Konya'da 15 Temmuz anma etkinlikleri düzenlendi KONYA'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında anma programı düzenlendi.

FETÖ'nün 2016'da düzenlediği darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Konya'da da anma programı düzenlendi. Etkinlikler kapsamında öğle saatlerinde, Konya protokolü şehitliği ziyaret etti. Kentin çeşitli yerlerinde 15 Temmuz konulu fotoğraf sergileri açıldı. Daha sonra '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri Koronavirüs önlemleri kapsamında Alaeddin Cami bahçesinde yapıldı. Burada Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da bir konser verdi. Programa Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Milletvekilleri ile MHP il Başkanlığından partililer katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması da protokol üyeleri tarafından takip edildi. Konyalı bazı vatandaşlarda araçlarıyla konvoy oluştururken, ellerine Türk bayrakları alan bazı vatandaşlarda caddelerde yürüdü.

Kaynak: DHA