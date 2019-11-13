Konya 9 yıl önce kaybolan kadını, kuzeninin öldürdüğü ortaya çıktı

13.11.2019 11:13 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:14

9 yıl önce kaybolan kadını, kuzeninin öldürdüğü ortaya çıktı

Konya'nın Akşehir ilçesinde 9 yıl önce kaybolan Zehra Özkan'ın (34), teyzesinin oğlu Ramazan Ç.(43) tarafından 14 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden Ramazan Ç.'nin aralarındaki ilişki nedeniyle kuzeni Zehra'nın evlenmek istediğini, kendisinin evli olması nedeniyle bu istediği reddetmesi üzenine çıkan tartışma sonucu bıçaklayıp öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Ramazan Ç., öldürdükten sonra cesede sarılıp, başında ağladığını, sonra da ormanlık alana attığını anlattı.

Akşehir'in eskiden belde statüsünde olan Ortaköy Mahallesi'nde anne ve babasıyla yaşayan eşinden boşanmış olan 2 çocuk annesi Zehra Özkan, 2010 yılının Temmuz ayında gezmek için çıktığı eve dönmemesi üzerine ailesi tarafından jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri o dönem Özkan'ın izine rastlayamadı.

7 AY ÖNCE DOSYA POLİSE DEVREDİLDİ

Zehra Özkan'ın bulunması için savcılık kararıyla dosya 7 ay önce polise devredildi. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de özel ekip kurdu. Özel ekip, Zehra Özkan'ın yakınlarıyla yaptığı görüşmelerde Özkan'ın iki kez evlenip boşandığı ve o dönem teyzesinin oğlu olan Ramazan Ç. ile gönül ilişkisi yaşadığını öğrendi.

ORMANDA BULUNAN KADIN CESEDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Zehra Özkan'nın kaybolduğu dönemde ilçeye yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Akar mevkiinde ormanlık alanda yabani hayvanlar tarafından parçalandığı için tanınmayacak halde olan kadın cesedinin bulunduğunu belirledi. Bulunan cesedin, Zehra Özkan olabileceği üzerinde durup çalışmasını o yönde yoğunlaştırdı. Kuzeni olan Ramazan Ç. de teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucu Ramazan Ç.'nin kadın cesedinin bulunduğu dönemlerde Bolvadin ile ormanlık alana gittiğini tespit etti.

GÖZALTINA ALINDIKTAN 13 DAKİKA SONRA İTİRAF ETTİ

Delillerin Ramazan Ç.'yi göstermesi üzerine dün gözaltına alındı. Konya götürülmek üzere ekip otosuna konulan Ramazan Ç., 13 dakika sonra Zehra Özkan'ı öldürdüğünü itiraf etti.

EVLENELİM DEDİDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Polisteki ilk ifadesinde o dönem kendisinin de evli olduğunu belirten Ramazan Ç., Zehra iki kez evlenip boşanmıştı. İlişkimiz vardı. Zehra'yı alıp Antalya'daki ağabeyimin evine götürdüm. Orada bir gün kaldıktan sonrada bir akrabamızın evine götürdüm. Ailesi kayıp başvurusunda bulunmuş. Benden şüphelenmemeleri için Akşehir-Antalya arasında sürekli gidip geldim. 5 gün sonra Zehra'yı ailesinin yanına götürmek için geri yola çıktık. Zehra bana, 'Beni eve götürme, dönmek istemiyorum, artık evlenelim' dedi. Bende evli ve çocuklarımın olduğunu bunun için zaman gerektiğini söyledim. Ancak Zehra'yı ikna edemedim. Aramızda tartışma çıktı. Bende Zehra'yı bıçakladım dedi.

CESEDE SARILIP, BAŞINDA AĞLAMIŞ

Zehra Özkan'ı kaç sefer bıçakladığını bilmediğini öne süren Ramazan Ç. Zehra'yı defalarca bıçakladım. Bıçağı 4 sefer vurduğumu biliyorum, gerisini hatırlamıyorum. Zehra can çekişirken ona sarılıp, ağladım. Kendi boğazımı kesip ölmek istedim. Ancak çocuklarım aklıma gelince vazgeçtim. Daha sonra arabayla oradan ayrıldım. Zehra'nın arabadaki valizde bulunan eşyalarını da yaktım. Ben onu çok seviyordum. diye konuştu.

TELEFONUNUN ŞİFRESİ 'Z' HARFİ

Kendi cep telefonunun ekran açma şifresini 'Z' harfi yaptığını belirten Ramazan Ç. Telefonu elime her aldığımda aklıma Zehra geliyordu dedi. Cinayet ekipleri tarafından ormanda bulunan kadının cesedinin fotoğrafı gösterilen Ramazan Ç., cesedin Zehra Öztan'a ait olduğunu söyledi.

Ramazan Ç'nin, Zehra Özkan'ın ailesinin katıldığı ulusal bir kanalda yayınlanan televizyon programına da katıldığı ve programda Zehra Özkan'ın kayıp olmasıyla ilgili kendisinin hiçbir alakasının olmadığını söylediği belirtildi.

Gözaltına alınan Ramazan Ç., kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'Niçin öldürdünüz' sorusuna da Benim ailemi dağıtmak istedi. Ben engel oldum. Ben onu çok seviyordumdedi.

Şüphelinin sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA