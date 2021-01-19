Konut fiyatları Kasım'da yıllık reel yüzde 14 yükseldi
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Konut fiyatları Kasım'da yıllık reel yüzde 14 yükseldi

19.01.2021 15:26 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:31
Konut fiyatları Kasım'da yıllık reel yüzde 14 yükseldi

Türkiye genelinde konut fiyatları, Kasım'da aylık bazda yüzde 1.5, yıllık bazda yüzde 30 ve yıllık bazda reel olarak yüzde 14 yükseldi.

Türkiye genelinde konut fiyatları, Kasım'da aylık bazda yüzde 1.5, yıllık bazda yüzde 30 ve yıllık bazda reel olarak yüzde 14 yükseldi.

Merkez Bankası'nın (TCMB), Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi, Kasım'da 152.2 düzeyine çıktı.

TCMB verilerine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir illerinin üçünde de konut fiyatları Kasım'da aylık bazda yüzde 1.7 yükseldi.Konut fiyatları yıllık bazda da İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 27.8, 30.1 ve 29.9 yükseldi. (Grafik)

 


Konut fiyatları Kasım'da yıllık reel yüzde 14 yükseldi
Konut fiyatları Kasım'da yıllık reel yüzde 14 yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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