Konuk Ekipler Nazilli'yi Çok Sevdi

5 Eylül Nazilli'nin kurtuluşunu 95. yılı kutlamaları için Nazilli'ye gelen yerli ve yabancı ekiplerin gurup liderleri ve beraberindeki öğrenciler, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret etti.



Gurupların ziyaretinde ilk olarak Ankara'dan gelen Kuzeyin Uşakları ekibini makamında misafir eden Başkan Alıcık Gurup Lideri Erdinç Özten ve tüm öğrencilere, Nazilli'nin kurtuluş gününde muhteşem gösterileri ile renk kattıkları için her birine ayrı ayrı teşekkür etti. 35 kişilik dans ekibi ve gurup lideri Dr. Erdinç Özten'in hal ve hatırlarını soran Başkan Haluk Alıcık; "Biz sizi Nazillimizde ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyduk. Güzel danslarınız, muhteşem gösteriniz ve performansınız ile 5 Eylül Kurtuluş günü kutlamalarımıza renk kattınız. Sizleri tekrar Nazilli'mizde görmeyi çok isteriz. İnşallah sizleri en iyi şekilde ağırlayabilmişizdir. Her hangi bir eksiğimiz ya da kusurumuz olduysa affınıza sığınırız" diye konuştu. Nazilli hakkında gurup üyelerinden görüşlerini dinleyen Başkan Alıcık Nazilli'nin coğrafi konumu fiziki özellikleri ve seçildiği günden bu yana Nazilli'de yaptığı hizmetler konusunda bilgi verdi. Nazilli'yi Üniversite şehri yapmak için çalıştıklarını Sümer Kampusu'nun OTDÜ'den sonra en büyük yerleşke olacağını söyledi.



Kuzeyin Uşakları ekibi ve liderleri olarak sanat yönetmeliğini yapan Dr. Erdinç Özten Nazilli'de olmaktan çok mutlu olduklarını ve çok iyi ağırlandıklarını belirterek tekrar Nazilli'ye geleceklerini ifade ederken gösterilen misafirperverlikten dolayı Başkan Alıcık'a teşekkür etti. Sohbet sırasında grubu hakkında bilgi veren Dr. Özten; "Bizler halk oyunlarını araç olarak kullanıp, çocuklarımızı topluma kazandırma amacıyla hareket etmek için yola çıktık. Buradaki amaç, hem halk oyunları aracılığıyla kültürümüzü Türkiye'mizi tanıtmak ve tanıtmak, hem de çocuklarımızın topluma bir birey olarak geri dönüşümünü sağlamak. Bu gurupta yer alan oyuncularımızın hiç biri para karşılığı oynamıyor. Biz bir amatör spor grubuyuz. Çalışma saatlerini de düzenleyerek okullarını aksatmamalarını sağlıyoruz. Aksattıkları zaman zaten kadrodan çıkıyorlar. Eğitimleri gerçekten de bizim için çok önemli. Özellikle farklı kültürleri tanıma açısından bu tür festivaller bizim için çok önemli. Çünkü bu sayede farklı kültürlere sahip insanları tanıyor güzel dostluklarla birlikte kendi kültürümüzü de geliştiriyoruz. Bizleri en iyi şekilde ağırlayan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi. Nazilli'yi ve Nazillileri çok beğendiklerini sıcakkanlı insanlar arasında olup kendileri ile sanki çok önceden tanışmışçasına sohbet etmekten çok büyük keyif aldıklarını da belirterek Başkan Alıcık ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.



Kuzeyin Uşakları gurubunun ziyaretini ardından Nazilli'de gösteri yapan Kazakistan, Kuzey Osetya, Gürcistan, KKTC, Zonguldak Halay Halk Oyunları Ekibi ve Nazilli Belediyesi Halk Oyunları ekibini makamında ağırlayan Belediye Başkanı Haluk Alıcık ekiplerin Nazilli'de olmalarından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kendilerini en güzel ve en iyi bir şekilde ağırlandıklarını ifade ederek teşekkür eden gurup liderleri ülkelerinden getirdikleri hediyeleri Başkan Alıcık'a takdim etti. Ekiplerle tek tek ilgilenen Başkan Alıcık, Nazilli'ye gelerek Nazilli'nin kurtuluş Bayramında yer almalarından dolayı ekip üyelerine ve yöneticilerine teşekkür etti. Belediye Başkanı Haluk Alıcık, konuk ekiplere gösterdikleri performansları için de teşekkür ederek, "Gürcistan, Kazakistan, Kıbrıs ve Türkiye ekibi olsun bizim yıllarca hep birlikte olduğumuz ekipler. Sağ olsunlar bizim bu mutlu ve güzel günümüzde Nazilli'nin düşmandan kurtuluşunda bizi onurlandırıp şereflendirdiler. Hepsine hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum. Her zaman kendilerini Nazilli'ye bekliyoruz. Bizler ev sahipliği yapmıyoruz. Kendilerini burada ev sahibi olarak görmelerini istiyoruz. Onları burada ağırlayıp beraber olduğumuzdan dolayı büyük memnuniyet duyduk" şeklinde konuştu. - AYDIN