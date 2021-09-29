Kolombiya ordusunun ELN'ye operasyonunda örgüt elebaşlarından biri öldürüldü - Haberler
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Kolombiya ordusunun ELN'ye operasyonunda örgüt elebaşlarından biri öldürüldü

AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Kolombiya ordusunun ELN'ye operasyonunda örgüt elebaşlarından biri öldürüldü

Kolombiya'nın kuzeybatısında, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (ELN), üyelerine operasyon düzenleyen ordu, örgütün elebaşlarından birini etkisiz hale getirdi.

Kolombiya'nın kuzeybatısında, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (ELN), üyelerine operasyon düzenleyen ordu, örgütün elebaşlarından birini etkisiz hale getirdi.

Savunma Bakanı Diego Molano, basına yaptığı açıklamada, ordunun 18 Eylül'de Choco bölgesinde, ELN'nin silahlı varlığı nedeniyle örgüt kampına hava saldırısında bulunduğunu belirtti.

Bombardımanda 7 ELN üyesinin öldürülmesinin yanı sıra örgütün elebaşlarından "Fabian" lakaplı Ogli Angel Padilla Romero'nun da hayatını kaybettiğine işaret eden Molano, "Hava harekatının gerçekleştiği yerin çok yakınında bitki örtüsüyle kaplı alanda yaralılar bulundu. Daha sonra Cali şehrinde hastanede tedavi altındayken (Fabian) öldü." ifadesini kullandı.

Molano, operasyonda çok sayıda örgüt mensubunun da yaralandığını kaydetti.

Devlet Başkanı Ivan Duque de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her türlü suçla mücadeleye devam edeceklerini vurgulayarak, "Narko-terörist takma adlı Fabian etkisiz hale getirildi. Kolombiya'da sosyal liderlerin katili, uyuşturucu kaçakçısı ve ELN'nin üst düzey komutanıydı." dedi.

Fabian hakkında devlete isyan, adam kaçırma ve cinayet suçlarından tutuklama emri çıkarılmıştı.

Son ELN saldırıları

Kolombiya'nın Venezuela sınırında, ELN'nin 11 Eylül'de askerlere yönelik patlayıcı madde ve otomatik silahlarla düzenlediği saldırıda 5 asker hayatını kaybetmiş, 6 asker yaralanmıştı.

ELN, ülkenin Kuzey Santander yönetim bölgesinde 17 Haziran'da askeri tabura bomba yüklü 2 araçla saldırmış ve 36 askerin yaralanmasına neden olmuştu.

2019'daki saldırıyı da ELN üstlenmişti

Başkent Bogota, 18 Ocak 2019'da son yılların en kanlı saldırısına sahne olmuş, 80 kilogram patlayıcı yüklü araç kentin güneyindeki General Santander Polis Okulu'nun içine kadar girmiş ve kız öğrencilerin bulunduğu yerleşkede infilak ettirilmişti.

ELN mensubu Jose Aldemar Rojas Rodriguez'in düzenlediği terör saldırısında, saldırganın da aralarında bulunduğu 21 kişi ölmüş, 88 kişi yaralanmıştı.

Kolombiya hükümeti ile FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri) arasında Kasım 2016'da barış anlaşması imzalandıktan sonra eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos döneminde barış görüşmeleri başlamış ve bilhassa örgütün eylemleri nedeniyle birçok kez kesilmişti.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri
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