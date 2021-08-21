Londra'da köle tüccarı Robert Geffrye'nin heykelinin kaldırılması için gösteri düzenlendi
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Londra'da köle tüccarı Robert Geffrye'nin heykelinin kaldırılması için gösteri düzenlendi

Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiltere'nin başkenti Londra'da, ırkçılık karşıtları, köle tüccarı Robert Geffrye'nin "Museum of the Home" isimli müzenin girişinde yer alan heykelinin kaldırılması için eylem yaptı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, ırkçılık karşıtları, köle tüccarı Robert Geffrye'nin "Museum of the Home" isimli müzenin girişinde yer alan heykelinin kaldırılması için eylem yaptı.

"Irkçılığa Karşı Dur (Stand Up To Racism)" tarafından düzenlenen gösteriye katılan protestocular, 1912'den bu yana müzenin giriş kapısının üzerinde yer alan heykelin kaldırılması için hükümete çağrıda bulundu.

Eski ismi "Geffrye Museum" olan ve "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" protestolarının ardından adı "Museum of the Home" olarak değiştirilen müzenin önünde toplanan göstericiler, "Geffrye'nin heykeli kaldırılmalı" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteriye katılan İngiltere'nin ilk siyahi kadın milletvekili Diane Abbot, burada yaptığı konuşmada, Geffrye'nin heykelinin kaldırılması için yürütülen kampanyaların sürdürülmesi konusundaki taahhüdünü dile getirerek, "Heykelin indirilmesinin ilerici siyasetin, genç siyahi insanların ve ırkçılık karşıtlarının zaferi olacağını düşünüyorum." dedi.

"İngiltere'nin emperyalist geçmişi parlamentoda tartışılmalı"

Abbot, AA muhabirine yaptığı açıklamada da bir dönem Londra Belediye Başkanlığı görevini de yürütmüş olan Geffrye'nin köle ticareti üzerinden para kazandığını ve bu nedenle heykelinin müzede sergilenerek onurlandırılmaması gerektiğini söyledi.

İngiltere'nin zenginliğinde köleliğin oynadığı rolün ve İngiltere'nin emperyalist geçmişinin parlamentoda tartışılması gerektiğini vurgulayan Abbot, "Çocuklarımızın tamamının, (İngiliz) imparatorluğu ve neo-sömürgeci dönemi içeren İngiliz tarihi hakkında her şeyi anlamasının önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Protestoculardan Dean Ryan da müzenin heykelin kaldırılmayacağını duyurduğunu çünkü hükümetin kendilerine verdiği fonlamayı kesebileceğini açıkladığını aktardı. Ryan, ırkçı olarak nitelediği hükümetin bu tutumundan ötürü utanması gerektiğini kaydetti.

Göstericiler, köle taciri Geffrye'nin heykeli müzeden kaldırılana kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Londra'da köle tüccarı Robert Geffrye'nin heykelinin kaldırılması için gösteri düzenlendi
Londra'da köle tüccarı Robert Geffrye'nin heykelinin kaldırılması için gösteri düzenlendi
Londra'da köle tüccarı Robert Geffrye'nin heykelinin kaldırılması için gösteri düzenlendi
Londra'da köle tüccarı Robert Geffrye'nin heykelinin kaldırılması için gösteri düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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Londra'da köle tüccarı Robert Geffrye'nin heykelinin kaldırılması için gösteri düzenlendi - Haberler
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