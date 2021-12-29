Koçtaş 2022'de 30 okulun daha "Yanı Başında" olacak - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Koçtaş 2022'de 30 okulun daha "Yanı Başında" olacak

Koçtaş 2022'de 30 okulun daha
AA / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Koçtaş, 2022'de "Yanı Başında" programıyla 30 okulun iç cephesini yenilenmeyi hedefliyor.

Koçtaş, 2022'de "Yanı Başında" programıyla 30 okulun iç cephesini yenilenmeyi hedefliyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, çocukların daha temiz ve ferah ortamlarda eğitimlerine devam etmeleri için ihtiyaç sahibi ilköğretim okullarına destek olmayı sürdürüyor.

Geçen yıl hayata geçirdiği "Yanı Başında" programı aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi okulların iç cephelerinin yenilenmesi için boya ve boyacı malzemeleri desteği sağlayan Koçtaş, 2020'de 7 okula, bu yıl ise 25 okula destek verdi.

Polisan Kansai Boya ve İzmir Fırça'nın da katkılarıyla devam eden program kapsamında, 2022'de 30 okulun daha iç cephesinin yenilemesi hedefleniyor.

"İhtiyaç sahibi okullara desteğimizi sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, eğitim alanında verdikleri destekleri tek bir çatı altında topladıklarını ve "Yanı Başında" programını başlattıklarını hatırlattı.

Çocukların daha temiz ve ferah ortamlarda eğitimlerine devam etmeleri için ihtiyaç sahibi ilköğretim okullarına desteklerini sürdürdüklerini aktaran Kılıçoğlu, "Bugüne kadar toplam 32 okulun yanı başında olduk. Bu okullarımızın yenilenmesi için 10 bin litre boya kullandık. 2022 hedefimiz ise 30 ihtiyaç sahibi okulu daha programımıza dahil etmek. Yıl sonunda toplamda 62 okulumuza katkıda bulunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Kılıçoğlu, çalışanların da desteğiyle ihtiyaç sahibi okulları belirlediklerini, bu okullara gerçekleştirilen ziyaretlerle ihtiyaç analizleri yapıldığını bildirdi.

Böylesine önemli projede çalışma arkadaşlarıyla birlikte ilerlemenin gururunu yaşadıklarını aktaran Kılıçoğlu, programı ara vermeden sürdüreceklerini kaydetti.

İş dünyası kazan kaldırdı, bankalara ilk isyan TOBB'dan geldi: Vicdanlı olun

İş dünyası kazan kaldırdı, bankalara ilk isyan TOBB'dan geldi: Vicdanlı olun

 Hisarcıklıoğlu, yüzde 35 kredi faizi uygulayan bankalara seslendi: 'Vicdanlı davranın'

Hisarcıklıoğlu, yüzde 35 kredi faizi uygulayan bankalara seslendi: "Vicdanlı davranın"

 TOGG için geri sayım başladı! Hem fabrikadan hem de otomobilden yeni görüntüler geldi

TOGG için geri sayım başladı! Hem fabrikadan hem de otomobilden yeni görüntüler geldi

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title