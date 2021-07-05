Kocasinan Belediye Meclisi toplandı

Kocasinan Belediyesi gündeminde bulunan maddeleri karara bağlamak üzere temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Kocasinan Belediyesi gündeminde bulunan maddeleri karara bağlamak üzere temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığındaki meclis toplantısında, 5 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, bazı mahallelerdeki imar plan maddelerini görüşerek karara bağlandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yavuzlar Mahallesi, imarsız yapıların olduğu bir bölgedir. Bölgenin iyileştirilmesi ve ihtiyaçları çözebilmek için çalışma yürütüyoruz. Kentsel yenileme ve kentsel dönüşümle imarsız yapıları çözüme kavuşturuyoruz. Bu bölgede Lokman ve Tayfun Caddesi'nin açılabilmesi için dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Bir bölgenin iyileştirilmesi ilk başta yolları, parkları ve sosyal donatılarıyla oluyor. Eğer ki bunlar yoksa 40 yıl kaldığı gibi kalıyor. Yavuzlar Mahallesi'nde 40 yıl önceki sorunları çözebilmek adına kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm yapıyoruz. Birçok yerde yaptığımız dönüşüm ve yenileme çalışmalarıyla bölgenin çehresini güzelleştiriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil