Kocaman ve çok tarz

Bu yıl ilkbahar/ yaz podyumları klasik bir parçanın en bol halini bizlere tanıttı.

Bu yıl ilkbahar/ yaz podyumları klasik bir parçanın en bol halini bizlere tanıttı. Bir süredir zaten popüler olan 'oversize' gömlekler bu defa çok daha hacimli ve kocaman halleriyle karşımızda. Pembe, yeşil, turuncu gibi canlı renklerde olanlar yaz için neşeli bir tarz fırsatı sunuyor. Bej, siyah, lacivert ve beyaz tonlardakiler gardırop demirbaşları olmak için sıraya girdi.

Sezonluk bir desen seçmediğiniz sürece bu gömlekler hem farklı kullanım alanları sunması hem de havalı duruşuyla trendlerden bağımsız bir stil vaat ediyor. Düğmelerini kapatınca tek başına, önünü açıp içine büstiyerle ya da plajda, bikinilerin üstüne kullanabilirsiniz. Kışınsa blazer ceket ve taytlarla rahat ve şık bir iş stili oluşturabilirsiniz.

İLHAM ALALIM...

Stil ikonlarının XXL duran bu gömleklerle yarattıkları görünümleri mercek altına alıyoruz.

Üstü kapayıp alttan açın: Düğmeleri üstten tamamen ilikleyip alttan iki ya da üç tanesini açıkta bırakın. Moda yazarı ve model Caroline Daur'un tercihi...

'Crop' hale getirin:

Siz de moda blogger'ı Vanessa Hong gibi gömleğin tüm düğmelerini açıkta bırakıp önden bağlayabilirsiniz. Kollarınızı kıvırın, yakalarınızı da dikleştirin.

Bisikletçi taytlarıyla: Model Irina Shayk gibi pek çok stil ikonunun en sevdiği görünümlerden bir diğeri bisikletçi taytlarıyla eşleştirilmiş oversize gömlekler...

Omuzlar fora:

Model Hailey Baldwin Bieber omuzları açık stili tercih ediyor. Siz de gömleğin kalıbına göre bir ya da iki omzu açıkta bırakabilirsiniz.

İSTER OFİSTE, İSTER PLAJDA...

Batik desenler hala popüler. Mavi ve beyaz denim'lerle de çok uyumlu. Bershka

279.95 lira

Siyahtan vazgeçemeyenler için... Hem gömlek hem ceket olarak kullanılabilir.

Mavi, 139.99 lira

Yazlıkta şort ve 'crop' bluzlarla, ofiste kumaş pantolonlarla tamamlayın.

İpekyol 459 lira

Cinsiyetsiz olarak tasarlanan bu modele markanın internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Fok, 395 lira

Kareli oversize gömlekler zamansız bir stil vaat ediyor.

Mango 299.99 lira

İki farklı tonda kumaş kullanılarak tasarlanan parça denim gömleklere yeni bir yorum...

Trendyolmilla 110 lira

Beyaz bir mini şortla eşleştirip harika bir yaz kombini oluşturabilirsiniz.

H&M, 99,99 lira

Canlı renklerde olanlar yaza çok yakışacak. Parlak renkleri sevenler için ideal...

Koton, 69.99 lira

Geometrik desenli bu modeli hem plajda hem şehirde kullanabilirsiniz.

Zara 249.95 lira

STELLA MCCARTNEY, AMAZONLAR İÇİN TASARLADI

Vegan tasarımları ve sürdürülebilir modaya dair çalışmalarıyla bilinen dünyaca ünlü marka Stella McCartney, Greenpeace'le işbirliği yaptı. Marka, Amazon Ormanları'nın tarım ve et üretimi sebebiyle tahribatına dikkat çekmek için kapsül bir koleksiyon hazırladı. Retro tarzdan ilham alan ekoaktivist koleksiyonda organik pamuktan üretilen iki tişört ve bir sweatshirt var. Koleksiyonun tanıtımını ünlü model Paris Jackson yaptı.

Kaynak: Hürriyet