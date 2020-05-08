Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'dan Engelliler Haftası mesajı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, güçlü, kalkınmış ve hedefine kararlı adımlarla yürüyen bir ülkede, tüm vatandaşların imkan ve fırsatlardan eşit şekilde yararlanmasının kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu belirtti.

Engelli vatandaşların yaşama sevinçlerini kaybetmeden, üretken, aktif bireyler olarak toplumsal hayatta rol üstlenmelerini sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesinin, çağdaş bir kamu yönetiminin ve sosyal devletin temel görevlerinden olduğunu vurgulayan Vali Aksoy, engelli vatandaşların toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmalarının, şüphesiz tüm toplumu zenginleştireceğini ve güçlendireceğini kaydetti.

Engelilerin istihdamının önemine değinen Vali Aksoy, "Devletimiz de sosyal devlet ilkesinin gereği olarak, engelli vatandaşlarımızın toplumla bütünleşmelerini, iş gücüne katılmalarını, huzur ve refah içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için yapmış olduğu yasal düzenlemelerle özel eğitime ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımızın, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden ücretsiz yararlanmaları, ağır engelli vatandaşlarımızın yaşadıkları ortamda yakınları tarafından bakılmaları için bakım ücreti ödenmesi, sosyal güvencesi olmayan engelli vatandaşlarımıza da aylık bağlanması, kendi namıma çalışan engellilere ve bakıma muhtaç engelli çocuğu olan annelere erken emeklilik imkanı, kamuda ve özel sektörde iş imkanı ile engelli gençlere yönelik sınavlar gerçekleştirerek, pozitif ayrımcılık sağlamıştır." ifadesini kullandı.

"Engelli Bilgi Bankası Projesi başarıyla yürütülüyor"

Valiliğin koordinasyonunda başlatılan Engelli Bilgi Bankası Projesi'nin, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başarıyla yürütüldüğüne işaret eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu çalışma ile doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle meydana gelen bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini belirli oranda kaybeden engelli ve süreğen hastalığı olan bireylerimizi yaş aralıkları, cins, coğrafya dağılımı başta olmak üzere birçok parametre üzerinden analizleri yapılmakta ve böylece bu vatandaşlarımıza sunulan koruyucu, önleyici ve destekleyici sağlık hizmetleri geliştirilmekte ve yaşam kalitelerinin artırılması hedeflenmektedir. Yürütülmekte olan bu örnek projeyle Kocaeli'de yaşayan engelli vatandaşlarımıza ait bilgilerin, sağlık, eğitim, sosyal ve spor başta olmak üzere birçok başlık altında tespit ve analizleri yapılmakta ve engelli vatandaşların toplumla daha fazla entegrasyonunu sağlamak, fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden destek olmaya yönelik çalışmalarımız ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde kapsamlı bir şekilde başarı ile yürütülmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; engelli bireylere çocukluktan itibaren şefkat, özveri ve merhametle bakarak onları topluma kazandıran değerli ailelerine, engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunların çözümünde ve duyarlılığın artırılmasında katkısı olan resmi kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve bu konuda duyarlı olan tüm Kocaelili hemşehrilerime teşekkür ediyor, engelli vatandaşlarımızın Engelliler Haftasını kutluyorum."

Kaynak: AA