KOCAELİ Tatilcilerin İstanbul'a dönüş yolculuğu başladı
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KOCAELİ Tatilcilerin İstanbul'a dönüş yolculuğu başladı

Tatilcilerin İstanbul'a dönüş yolculuğu başladıKURBAN Bayramı tatilinden dönenlerin yolculuğu başladı.

02.08.2020 18:06 | Son Güncelleme: 02.08.2020 18:10

Tatilcilerin İstanbul'a dönüş yolculuğu başladı

KURBAN Bayramı tatilinden dönenlerin yolculuğu başladı. Yola erken çıkanlar TEM Otoyolu İzmit geçişinde yoğunluk oluşturdu. Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirenlerin İstanbul'a dönüş yolculukları başladı. Yola erken çıkanlar, TEM Otoyolu İzmit Doğu Gişeleri mevkiinde yolun 2 şeride düşmesi nedeniyle yoğunluk oluşturdu. İzmit Doğu Gişelerinde başlayan araç yoğunluğu yaklaşık 15 kilometre sonra İzmit Batı Gişelerinde sona erdi. Yaşanan yoğunluğa rağmen trafiğin akışında sorun oluşmadı.

KOCAELİ Tatilcilerin İstanbul'a dönüş yolculuğu başladı

Kaynak: DHA

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