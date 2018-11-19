Kocaeli'den Kısa Kısa

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, "Güvenli Beslenme Paneli ve Yöresel Lezzetler Yarışması" etkinlikleri düzenlendi.

Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, ilçenin insanlar tarafından doğa ile baş başa kalmak için tercih edildiğini söyledi.

Kültürel değerlerin tanıtılması ve genç kuşaklara aktarılması noktasında bu tür etkinliklerin katkı sunacağına inandığını anlatan Çakır, "Kentin denizi, doğası ve hem tarihi hem de zengin bir kültürü var. Şehirlerin marka değerlerini yükseltmek için yemeklerinin de tanıtılması gerekiyor." dedi.

Bodrum Gastronomi Kültür Derneği Başkanı Gülşen Coşanöz ise çok anlamlı bir hizmet yapıldığını belirterek, kaybolan yemek kültürünün yeni nesillere aktarılması ve tanıtılmasının önemli olduğuna vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından yapılan yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Etkinliğe, İlçe Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Ali Kara, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Darıca'da yangın tatbikatı yapıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki eğitim ve araştırma hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, tatbikatla olası bir yangın halinde ilgili birimlerin müdahale yetenekleri ve doğru davranış tarzının test edildiği bildirildi.

Hastanede yangına karşı tüm önlemlerin standartlara uygun şekilde alındığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitim programlarıyla çalışanların sürekli bilgi birikiminin artırması ve yangın durumunda en kısa sürede yapılması gerekenleri öğrenmeleri öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Yangına donanımlı şekilde müdahale edilmesi hayati önem taşımaktadır. Önceliğimiz özellikle hasta ve çalışanlarımızın can güvenliğini sağlayabilmektir. Buna benzer eğitim çalışmalarımız devam edecek."