Kocaeli'de yüzmenin yasaklandığı bölgede boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde aşırı rüzgar ve dalga nedeniyle yüzmenin yasaklandığı bölgede denize giren 2'si çocuk 4 kişi, boğulmak üzereyken ekiplerce kurtarıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde aşırı rüzgar ve dalga nedeniyle yüzmenin yasaklandığı bölgede denize giren 2'si çocuk 4 kişi, boğulmak üzereyken ekiplerce kurtarıldı.

Tatil için Avusturya'dan Türkiye'ye gelen Ayhan Ö. (39), eşi Filiz Ö. (38) ve çocukları Anıl Ö. (6) ile akrabaları Emre G. (13), yüzmek için Babalı Mahallesi'ndeki Dikili bölgesinde denize girdi.

Yükselen dalgalar nedeniyle denizdekiler boğulma tehlikesi geçirince çevrede bulunanlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, 2'si çocuk 4 kişiyi denizden çıkardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan 2'si çocuk 4 kişinin, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kocaeli'de aralarında Dikili bölgesinin de bulunduğu bazı noktalarda, hava koşulları nedeniyle 22 Temmuz'dan bu yana denize girilmesine kısıtlama getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım