Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışarak yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışarak yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Güzeller Mahallesi 927 Sokak ile 955 Sokak kesişiminde A.C'nin kullandığı 10 AC 434 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen C.T. yönetimindeki 16 TB 794 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Gebze Fatih devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Emine Erdoğan Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Alişan Hazal Kaya Kemal Sunal Hande Erçel
Spor Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Abdullah Avcı Enner Valencia Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 15:35:20. #1.15#

title