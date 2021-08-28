Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışarak yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışarak yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Güzeller Mahallesi 927 Sokak ile 955 Sokak kesişiminde A.C'nin kullandığı 10 AC 434 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen C.T. yönetimindeki 16 TB 794 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Gebze Fatih devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal