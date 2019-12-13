Kocaeli'de devrilen otobüsün sürücüsü yaralandı
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Kocaeli'de devrilen otobüsün sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen halk otobüsünün sürücüsü yaralandı.

13.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:50
Kocaeli'de devrilen otobüsün sürücüsü yaralandı

'nin ilçesinde devrilen halk otobüsünün sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D100 kara yolu istikameti Darıca sapağı mevkisinde, A.Ç. idaresindeki 41 J 4226 plakalı halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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