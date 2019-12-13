Kocaeli'de devrilen otobüsün sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen halk otobüsünün sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen halk otobüsünün sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D100 kara yolu İstanbul istikameti Darıca sapağı mevkisinde, A.Ç. idaresindeki 41 J 4226 plakalı halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.