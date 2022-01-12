Kocaeli'de çıkan yangında 2 iş yeri kullanılamaz hale geldi

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan yangında 2 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Düzağaç Mahallesi'nde Mustafa A'ya ait markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, marketin yanındaki kırtasiye dükkanına sıçrayan yangını, yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu söndürdü.

Yangında, 2 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

AA / Fahri Haner - Son Dakika Haberleri

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