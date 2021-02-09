Kocaeli'de 9 düzensiz göçmen yakalandı
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Kocaeli'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

09.02.2021 22:31 | Son Güncelleme: 09.02.2021 22:34
Kocaeli'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de otoyolda durdurulan otobüste Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de otoyolda durdurulan otobüste Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, bir şehirlerarası yolcu otobüsü Gebze ilçesi otoyol gişeler mevkisinde durduruldu.

Yapılan kontrolde, geçerli belgesi bulunmayan Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen tespit edildi, sürücü H.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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