Kocaeli'de 157 kök kenevir ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de 157 kök kenevir ele geçirildi

Kocaeli'de 157 kök kenevir ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 157 kök kenevir ele geçirildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 157 kök kenevir ele geçirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir evde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Karayakuplu Mahallesi'nde F.G'ye ait eve operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada dikime hazır hale getirilen fide şeklinde 157 kök kenevir buldu.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıkınca meclis üyeliğinden istifa etti
Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıkınca meclis üyeliğinden istifa etti
Kısıtlama saatinde park havuzuna giren çocuklar, polisi görünce çareyi saklanmakta buldu
Kısıtlama saatinde park havuzuna giren çocuklar, polisi görünce çareyi saklanmakta buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Özkoç Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Serdar Ortaç Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Fatih Terim Burak Yılmaz Yılmaz Vural Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kocaeli'de 157 kök kenevir ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 17:23:52. #1.15#

title