Kocaeli'de 157 kök kenevir ele geçirildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 157 kök kenevir ele geçirildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 157 kök kenevir ele geçirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir evde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Karayakuplu Mahallesi'nde F.G'ye ait eve operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada dikime hazır hale getirilen fide şeklinde 157 kök kenevir buldu.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay