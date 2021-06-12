Kocaeli'de 15 kaçak göçmen yakalandı
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Kocaeli'de 15 kaçak göçmen yakalandı

Kocaeli'de 15 kaçak göçmen yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de polisin düzenlediği operasyonda 15 kaçak göçmen yakalandı.

KOCAELİ'de polisin düzenlediği operasyonda 15 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda kaçak göçmenlerin x-ray cihazına yakalanmamak için kullandıkları termal tulumlar ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığına yönelik yaptığı 3 farklı operasyonda 6 Fas, 9 Afganistan uyruklu olmak üzere 15 kaçak göçmeni yakaladı. Operasyonda kaçak göçmenlerin x-ray cihazına yakalanmamak için kullandıkları termal tulumlar ele geçirildi. Kaçak göçmenler işlemler için İl Göç İdaresi'ne getirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi hakkında ise soruşturma başlatıldı. 


Kocaeli'de 15 kaçak göçmen yakalandı
Kocaeli'de 15 kaçak göçmen yakalandı
Kocaeli'de 15 kaçak göçmen yakalandı
Kocaeli'de 15 kaçak göçmen yakalandı
Kocaeli'de 15 kaçak göçmen yakalandı
Kocaeli'de 15 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu

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