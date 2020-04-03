Koca: "Yeni bir kurulun hazırlığı içindeyiz" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (5)

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu üyelerinden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca: "İki haftalık zaman diliminde yurt dışından gelenlerin içindeki umreci oranı yüzde 16, Avrupa'dan gelenlerin oranı çok yüksekti."

Koca: "Önümüzdeki dönemde psikolojik ve sosyolojik yönüyle farklı bir kurulun oluşacağı bir hazırlık içindeyiz. Yeni bir kurulun hazırlığı içindeyiz."

Kaynak: AA