Koca: "Yeni bir kurulun hazırlığı içindeyiz"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
03.04.2020 20:41 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:46
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (5)
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu üyelerinden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca: "İki haftalık zaman diliminde yurt dışından gelenlerin içindeki umreci oranı yüzde 16, Avrupa'dan gelenlerin oranı çok yüksekti."
Koca: "Önümüzdeki dönemde psikolojik ve sosyolojik yönüyle farklı bir kurulun oluşacağı bir hazırlık içindeyiz. Yeni bir kurulun hazırlığı içindeyiz."
Kaynak: AA