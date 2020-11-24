Knauf, USG Boral'in yüzde 50'sini 1.02 milyar dolara aldı

Alçı bazlı yapı malzemeleri üreticisi Knauf, USG Boral'in yüzde 50 hissesini 1.02 milyar dolar karşılığında satın alarak, eski Boral ve ABD merkezli USG ortak girişimindeki toplam hissesini yüzde 100'e çıkardı.

Alçı bazlı yapı malzemeleri üreticisi Knauf, USG Boral'in yüzde 50 hissesini 1.02 milyar dolar karşılığında satın alarak, eski Boral ve ABD merkezli USG ortak girişimindeki toplam hissesini yüzde 100'e çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Önümüzdeki yılın ortasında tamamlanacak bu anlaşma, Avustralya, Yeni Zelanda, Asya ve Orta Doğu'daki alçı plaka işletmelerini içeriyor ve Knauf'un dünya çapındaki liderliğini perçinliyor" denildi ve eklendi:

"2019 yılında USG Corporation'ın satın alınmasının bir parçası olarak USG Boral hisselerinin yarısını satın alan Knauf, geçtiğimiz günlerde hisselerin ikinci yarısını da satın alarak USG Boral hisselerinin yüzde 100'ünü bünyesine katmış oldu."Boral CEO'su Zlatko Todorcevski, "Knauf'un ortak girişim ortağımız USG'yi satın almasının ardından en iyi çözümü bulmak üzere uzun süredir firma ile temas halindeydik. Dünyanın en büyük alçı plaka üreticisi Knauf'un hisselerin yüzde 100'üne sahip olması en doğru stratejiydi. Bundan böyle USG Boral, daha güçlü bir performans sergilemek için Knauf bünyesi altında konumlanacak. Söz konusu ortaklığın gücü, Boral hissedarlarının beklentilerini de üst düzeyde karşıladı. Boral'ın USG Boral'daki hissesinin Knauf'a satışı, Boral'ın coğrafi ayak izini ve ürün portföyünü geliştirmek için çok önemli bir adım olacak" dedi.

Knauf Türkiye Genel Müdürü Ali Türker de, "Knauf Grup olarak sektördeki global konumumuzu gerçekleştirdiğimiz bu yeni satın almayla pekiştirdik. Asya-Pasifik'te duvar plaka pazar lideri USG Boral'ın kalan yüzde 50 hisselerinin devralınmasıyla, hem mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendireceğiz hem de yeni üretim tesislerimizle yeni pazarlara erişim sağlayacağız. İlerleyen dönemlerde de gücümüze ivme katacak global satın almalarımız devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı