KMÜ Rektörü Akgül'den 23 Nisan masajı
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Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan, Güncel

KMÜ Rektörü Akgül'den 23 Nisan masajı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

22.04.2020 14:47 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:47
KMÜ Rektörü Akgül'den 23 Nisan masajı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Akgül mesajında, "Aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde, yılmadan, büyük bir dirayetle vermiş olduğu istiklal mücadelesi sonucunda milli egemenliğimizin simgesi olarak açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100'üncü yılını gururla kutluyoruz. Tarih boyu bağımsızlığından hiçbir şekilde ödün vermeyen milletimiz, zafere giden bu çetin süreçte bağımsızlık yolundaki ilerleyişini kararlılıkla sürdüreceğini, milli irade dışındaki hiçbir güç ve vesayeti tanımayacağını 23 Nisan 1920'de tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu müstesna gün aynı zamanda Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ülkemiz ve dünyadaki çocuklara Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak armağan edilmiştir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bu dünyadaki en kıymetli varlıklarımız olduğu bilinciyle onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamak, ortak milli ve manevi değerlerimizle donatmak, en önemlisi de onlara yaşanacak bir ülke ve dünya bırakmak bizlerin en büyük sorumluluğudur. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bütün devletleri, kurumları ve toplumları tedbirler almaya zorlayan bu süreçte çocuklarımız da kuşkusuz salgının etkilerini kendi içlerinde hissetmektedirler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'vatanı korumak çocukları korumak ile başlar' sözünü hatırdan çıkarmadan anne babalar olarak çocuklarımızın bu süreçten en az seviyede etkilenmelerini sağlamak ve çocuklarımızın dışarıda törenlerle kutlayamayacağız, arkadaşlarından ayrı bir şekilde evlerinde olacağı bu bayramda onlara bayram coşkularını en iyi şekilde yaşatabilmek için elimizden gelen çabayı göstermeliyiz. Bu zor sürecin en az zararla atlatılarak yeniden tüm dünya çocuklarının el ele, gönül gönüle kutlayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarına kavuşmak en büyük temennilerimizden biridir. Bu vesileyle TBMM'nin 100'üncü kuruluş yıldönümünde başta meclisimizin ilk başkanı ve aynı zamanda İstiklal mücadelemizin başkomutanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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