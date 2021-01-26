KLÜ'de "Gıda Arzı Güvenliği ve Dijitalleşme Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi" kurulacak

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "Gıda Arzı Güvenliği ve Dijitalleşme Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi" kurulacağı bildirildi.

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "Gıda Arzı Güvenliği ve Dijitalleşme Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi" kurulacağı bildirildi.

KLÜ'den yapılan açıklamaya göre, KLÜ koordinatörlüğünde, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ortaklığında kurulması teklif edilen Gıda Arzı Güvenliği ve Dijitalleşme Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi, YÖK tarafından kabul edildi.

Kırklareli Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı 3. çağrısı kapsamında "gıda" alanında ihtisaslaşacak yükseköğretim kurumu olarak belirlendi.

Üniversite, bir İhtisas Üniversitesi olarak gıda arzı güvenliği konusunda da çalışmalar yaparak "tarladan çatala" sloganı ile "Tarım, Gıda ve Hayvancılık" alanlarında yapılacak çalışmalarda önemli bir görev üstlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran