KKTC'de son 24 saatte 273 Kovid-19 vakası görüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 273 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilirken toplam vaka sayısı 29 bin 144'e yükseldi.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 16 bin 135 test yapılırken 216'sı yerel 273 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi hayatını kişi hayatını kaybetti ve 340 kişi taburcu edildi.

3 bin 155 kişinin Kovid-19 tedavisi devam ederken yoğun bakımda ise 23 hasta bulunuyor.

KKTC genelinde bugün toplamda 8 bin 201 Kovid-19 aşısı yapıldı.

Toplam 29 bin 144 vakanın görüldüğü KKTC'de virüs nedeniyle 104 kişi hayatını kaybetti.

Rum kesiminde 492 vaka

Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte 84 bin 456 test yapılırken 492 Kovid-19 vakası saptandı ve 60 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, salgının başından bu yana tespit edilen vaka sayısının 134 bin 965, virüs kaynaklı can kayıplarının 598'e ulaştığını açıkladı.

Tedavi gören hasta sayısının 116, durumu ciddi olanların sayısının ise 47 olduğu bildirildi.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Son Dakika Haberleri

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