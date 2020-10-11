KKTC'de açılan 494 sandığa göre Ersin Tatar seçimi önde götürüyor (6)
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KKTC'de açılan 494 sandığa göre Ersin Tatar seçimi önde götürüyor (6)

11.10.2020 19:15 | Son Güncelleme: 11.10.2020 20:22
KKTC'de açılan 494 sandığa göre Ersin Tatar seçimi önde götürüyor (6)

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 738 sandığın 494'e sayıldı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 738 sandığın 494'e sayıldı. Başbakan Ersin Tatar'ın seçimi önde götürdüğü öğrenildi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği sonuçlara göre Başbakan Ersin Tatar yüzde 33,16 oy, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da yüzde 28,90 oy aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / SEFA KARAHASAN

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