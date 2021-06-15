KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek ve dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanlarıyla dışişleri bakanlarını buluşturacak Antalya...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek ve dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanlarıyla dışişleri bakanlarını buluşturacak Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağını açıkladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Ersan Saner, haftalık olağan görüşmesini gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Saner, ayrı ayrı değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Saner ile hükümet çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek halkın esenliği için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları konusunda da titizlikle çalışıldığını belirten Tatar, bugün KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel'in, Ankara'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşeceğine işaret ederek Türkiye'den geçen hafta gelen 50 bin doz aşıya eklenecek yeni aşılarla 40'lı yaşların aşılanmasının planlandığını duyurdu.

Tatar, aşılamada belli bir oranın üzerine çıkıldığında, özellikle yaz aylarında çok daha rahatlıkla açılım yapılabileceğini belirterek bu süreçteki emeklerinden dolayı hükumete ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Vakaların azalması ve aşının gelmesiyle bu süreci en iyi şekilde yönettiklerini gördüğünü dile getiren Tatar, başka ülkelerde çok daha vahim olayların yaşandığına işaret etti.

Bu sürecin ekonomik bir bedeli olduğunu hatırlatan Tatar, ülke ekonomisinin kısa sürede büyük ölçüde toparlanacağına, ileride de çok daha iyi bir noktaya geleceğine inandıklarını belirtti.

Lute ile görüşme 22 Haziran'da

Tatar, 22 Haziran 2021'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute'un kendisini ziyaret edeceğini belirtti.

Lute'un Kıbrıs'taki taraflar arasında ortak bir zemin bulunup bulunmadığının tespiti ya da nasıl sağlanacağı konusunda çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Tatar, ortak zemin kanaati olması durumunda müzakereler ya da BM öncülüğünde ikinci gayriresmi Cenevre toplantısı gerçekleştirme düşüncesi olduğunu, Lute ile değerlendirme yapacaklarını kaydetti.

Tatar, Lute'a, Cenevre'de sundukları 6 madde çerçevesinde eşit egemenliğin kabulü çerçevesinde bir müzakere sürecine girebileceklerini ifade edeceğini belirtti.

Türkiye'nin daveti üzerine KKTC Cumhurbaşkanı olarak hafta sonu Antalya'da gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağını da açıklayan Tatar, devlet başkanları, dışişleri bakanları ve kanaat önderleri gibi 1300 üst düzey yetkilinin katılacağı Forum çerçevesinde çeşitli temaslarda bulunacağını anlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, bir gazetecinin sorusu üzerine, bir anlaşmanın sadece iki tarafın da onay vereceği şekilde olabileceğini vurgulayarak "Kıbrıs Türklerinin ne diyeceği fevkalade önemlidir. Bize kimse empoze ile bir çözüm dayatamaz. Bunu açıkça ifade ettik. Bütün dünyaya anlattık." dedi.

"Onlar ne kadar egemense, biz de o kadar egemeniz"

Türkiye'nin NATO Zirvesi'ndeki duruşu ve Türkiye'ye gösterilen ilgiyi memnuniyetle izlediğini ifade eden Tatar, şöyle devam etti:

"Biz hakkımızı arıyoruz. Kimsenin hakkında gözümüz yoktur. Onlar ne kadar egemense, biz de o kadar egemeniz. Onların devleti ne kadar meşruysa bizim devletimiz de en az o kadar meşrudur. Bu eşitlik temelinde bir çözüm olabilmesi için olağanüstü bir çaba harcıyoruz."

Antalya'daki Diploması Forumu'na katılacak olması nedeniyle bazı Yunan bakanların buraya gelmekten vazgeçtiği iddialarına ilişkin Tatar, "Bu onların ayıbıdır." dedi.

"Hedefimiz 15 Kasım'da hastanenin temelini atmaktır"

Başbakan Ersan Saner ise Cumhurbaşkanı Tatar ile hem Kıbrıs meselesi hem de iç konularla ilgili bilgi alışverişinde bulunduklarını; Tatar'a, hükümetin görüşlerini aktardığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar ile ekonomi hakkında da bilgi alışverişinde bulunduklarını belirten Saner, turizmde ciddi bir ilerleme kaydedildiğini ve renk skalalarına göre kırmızı renge dahil olan ülkeler dışında, çift aşılı kişilerin ülkeye karantinasız girdiğini ifade etti.

Saner, eylülde yüz yüze eğitimin başlaması için her türlü çalışmanın devam ettiğini vurgulayarak Türkiye'den gelen 190 bin doz ve AB'den gelen 51 bin doz Kovid-19 aşısının tamamı kullanıldığında, ülkede 40 yaş grubuna kadar herkesin aşılanmış olacağını belirtti.

Başkent Lefkoşa'ya yapılması planlanan 500 yataklı devlet hastanesi arazisinin, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğine devredilmesi yönündeki haberlere ilişkin bir soruyu ise Saner, "Hastane arazisini şimdi değil, bir buçuk ay önce devrettik. Hastanenin yapılacağı yerde zemin emniyet etütleri de tamamlandı. Proje çalışmaları olması gereken noktada devam ediyor. Hedefimiz 15 Kasım'da temelini atmak. Dolayısıyla bizler ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile gerek imzaladığımız protokol gerekse ilişkilerimiz çerçevesinde bizlere katkılarından dolayı teşekkür ederim. Bu konuda kararlı bir şekilde ilerliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan