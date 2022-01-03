KKK'den ihraç edilen kıdemli binbaşı FETÖ firarisi Ankara'da yakalandı - Haberler
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KKK'den ihraç edilen kıdemli binbaşı FETÖ firarisi Ankara'da yakalandı

KKK'den ihraç edilen kıdemli binbaşı FETÖ firarisi Ankara'da yakalandı
AA / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) görevinden ihraç edilen ve 4 yıldır firari olan eski kıdemli piyade binbaşı Göksel Özdoğru gözaltına alındı.

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) görevinden ihraç edilen ve 4 yıldır firari olan eski kıdemli piyade binbaşı Göksel Özdoğru gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekip, Özdoğru'nun Ankara'da bir adreste saklandığını tespit etti.

Ekipler, Özdoğru'nun kılık değiştirdiğini ve saklandığı kayıtsız adresten dışarıya hiç çıkmadığını belirledi.

Bunun üzerine söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda ve Genelkurmay Başkanlığında önemli görevlerde bulunan Özdoğru, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilecek.

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AA / Aykut Karadağ - Son Dakika Haberleri

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