Kızılkan'dan 'anız' uyarısı
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Kızılkan'dan 'anız' uyarısı

Kızılkan'dan 'anız' uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, anız yangınıyla ilgili olarak vatandaşlara bilgi vererek, "Tutuşabilecek malzemeleri ateşten uzak tutun" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, anız yangınıyla ilgili olarak vatandaşlara bilgi vererek, "Tutuşabilecek malzemeleri ateşten uzak tutun" dedi.

Kızılkan, yaz aylarının gelmesiyle beraber vatandaşların bağlara gittiğini hatırlatarak, yaz aylarında sıklıkla görülen anız yangınlarıyla ilgili vatandaşlara bilgiler verildi. Ateş yakarken rüzgar yönünün hesaplanması gerektiğini kaydeden Kızılkan, "Kayserimizde pandemi ile birlikte gelenek haline gelen bağ kültürü ve buna bağlı olarak da istenmeyen otların temizlenmesi ve yok edilmesi için küçük çapta olan yakma olayları rüzgar yönünün hesaplanmaması veya bakımsız bağlara sirayet etmesiyle birlikte arazi yangınları ile muhatap oluyoruz. Biz bu anlamda pandemi döneminde çevreyi korumak, yeşile sahip çıkmak için vatandaşlarımızın duyarlı olacağını ve yakma işlemi yapacakken, etraftaki diğer tutuşabilecek malzemeleri uzak tutmalarını istiyoruz. En önemli olaylarımızdan bir tanesi de ortak çağrı merkezine geçtik. Polisimiz, sağlık ekiplerimiz, itfaiyemiz ve AFAD'ımız 112 numaralı hattan 7 gün 24 saat halkımızın hizmetindedir. Yeter ki vatandaşlarımız adreslerini açık ve net versinler" şeklinde konuştu.

Kızılkan, "Kayseri itfaiyesi 16 noktada 53 araç, 260 personeli ile halkımıza hizmet vermektedir. Kayseri halkından istediğimiz kısıtlamaların sonlanacağı 1 Hazirandan itibaren mangal yakarken ve o alanı terk ederken, yaktıkları ateşi söndürmeleridir. Alanlarda herhangi bir kor bırakmamalarını, arazi içinde duyarlılıklarını ve rüzgarı hesap ederek, etraflarında herhangi bir yanmaya müsait malzeme bırakmadan kontrollü bir şekilde yakmayı esas almalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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