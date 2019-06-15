Kızılırmak'ta rafting heyecanı

Sivas Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Kulübü (SİVDAK) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğinde Kızılırmak'ta rafting yapıldı.

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği öncülüğünde SİVDAK ve AFAD tarafından İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'dan doğan Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta rafting rotası oluşturuldu.

Müslümabad ve Sedille köyleri arasında oluşturulan rotadaki parkurda, sporcular yaklaşık 2,5 saat rafting yaptı.

AFAD İl Müdürü Nazif Ekici, yaptığı açıklamada, rotanın turizme kazandırılmasının hedeflendiğini belirterek, "Parkur, ilimiz açısından gerçekten güzel bir kazanım olacak." dedi.

SİVDAK yönetim kurulu üyesi Mehmet Baysal ise "Yaklaşık 2,5 saatlik parkurda birkaç yerde zorluk var. Herkesin rafting yapabileceği bir parkur. Manzarası güzel, inşallah turizme kazandırılır. Gelenler hem doğa yürüyüşü yapacak hem de raftinge katılacak." diye konuştu.

Kaynak: AA