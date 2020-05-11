Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti cıvıltılarla yankılanıyor
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Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti cıvıltılarla yankılanıyor

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti cıvıltılarla yankılanıyor
11.05.2020 11:46 | Son Güncelleme: 11.05.2020 11:46

Samsun'da, 359 kuş türünün yanı sıra yılkı atları ve manda varlığı ile öne çıkan, endemik bitki türlerine sahip, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, ilkbahar mevsimi ile birlikte kuş cıvıltıları artmaya başladı.

Samsun'da, 359 kuş türünün yanı sıra yılkı atları ve manda varlığı ile öne çıkan, endemik bitki türlerine sahip, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, ilkbahar mevsimi ile birlikte kuş cıvıltıları artmaya başladı.

Kızılırmak'ın denize döküldüğü bölgeyi de içine alan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye'nin önemli biyolojik zenginlik alanlarından biri olarak dikkati çekiyor.

Doğa tutkunları, makro ve kuş fotoğrafçıları başta olmak üzere her sene yerli ve yabancı binlerce ziyaretçi ağırlayan delta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bir süre önce ziyarete kapatıldı.

Yürürlüğe giren kısıtlamalar nedeniyle sessizliğe bürünen deltada kuş sesleri daha da çok yankılanmaya başladı.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti 356 kuş, 554 bitki, 35 balık, 42 memeli, 260 omurgasız, 13 sürüngen ve 12 amfibi türüne yaşam alanı oluşturuyor. Biyolojik çeşitliliğin oldukça fazla olduğu deltada birbirinden renkli kuşlar görüntülenebiliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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