Kızılcahamam Belediyesinden çiftçiye destek
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Kızılcahamam Belediyesinden çiftçiye destek

18.01.2021 10:53 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:56
Kızılcahamam Belediyesinden çiftçiye destek

Kızılcahamam ilçesinde belediye tarafından çiftçilik yapan üreticilere yüzde 50 hibe ile domates, biber, patlıcan ve salatalık fidesi dağıtımı için ön talep toplanmaya başladı.

Kızılcahamam ilçesinde belediye tarafından çiftçilik yapan üreticilere yüzde 50 hibe ile domates, biber, patlıcan ve salatalık fidesi dağıtımı için ön talep toplanmaya başladı.

Fideden yaralanmak isteyen çiftçiler başvurmaları halinde ön kayıt oluşturabilecek.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilecek olan yüzde 50 hibeli fide dağıtımı için ön kayıtların başladığını söyledi.

Çiftçilere şimdiden hayırlı olmasını dileyen Acar, "Çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Başvuruların 25 Ocak'ta sona ereceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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