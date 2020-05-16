Kısıtlama başladı, İzmir sokakları boş kaldı
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Kısıtlama başladı, İzmir sokakları boş kaldı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında saat 00.00 itibariyle İzmir'in de arasında bulunduğu 15 kentte 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kısıtlama başladı, İzmir sokakları boş kaldı
16.05.2020 00:28 | Son Güncelleme: 16.05.2020 00:28

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında saat 00.00 itibariyle İzmir'in de arasında bulunduğu 15 kentte 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla İzmir sokakları sessizliğe büründü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla İçişleri Bakanlığı'nca genelge yayımladı. Genelge kapsamında, 15 Mayıs saat 00.00 ile 19 Mayıs saat 00.00 arasında büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak olmak üzere toplam 15 ildeki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. İzmirliler, 4 gün sürecek yasak için marketlere giderek temel ihtiyaçlarını karşıladı. Saat 00.00 itibarıyla  İzmir'de de sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Polis ekipleri, yasak öncesi kentin en işlek caddelerine kurdukları uygulama noktalarında vatandaşlara uyarıda bulundu. Yasağın başlamasının ardından kentin meydan ve caddeleri boş kaldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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