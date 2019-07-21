Kırşehir'de hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Kırşehir'de 124 hacı adayı, kutsal topraklara uğurlandı.

Kırşehir'den bu yıl hacca gidecekler için Ahi Evran Külliyesinde uğurlama töreni düzenlendi.

Törene katılan Vali İbrahim Akın, hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara yolculuğa çıkan hacı adaylarından, Türkiye ve mazlum coğrafyadaki Müslümanlar için de dua etmelerini istedi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, okunan ilahiler ve İl Müftüsü Mehmet Yaman'ın yaptığı duanın ardından 124 hacı adayı ve 6 din görevlisi, Ankara Esenboğa Havalimanına gitmek üzere yola çıktı.

Kaynak: AA