Kırşehir'de Aşıkpaşa pazar yeri yeniden düzenlendi

26.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:54

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Aşıkpaşa pazar yerini yeniden düzenlediklerini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekicioğlu ve teknik personel, Aşıkpaşa pazar yerinde incelemede bulundu.

Tezgah açan pazarcılarla sohbet eden Ekicioğlu, ilgili birim amirlerine, vatandaşın daha konforlu alışveriş yapabilmesi için pazar yerinin yeniden düzenlenmesi talimatı verdi.

Aşıkpaşa Mahallesine bulunan pazar yerinin dağınık, sokak aralarında kadar giden bir yapısı olduğunu aktaran Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Aşıkpaşa pazar yerinde esnafın daha düzenli şekilde tezgahlarını açmaları ve vatandaşın alışverişlerini nezih ve güvenli şekilde yapmaları amacıyla pazar yerini yeniden düzenledik. Aşıkpaşa Mahallesinde bu pazar yerinin yıllardır bakımı yapılmamış. Kışın çamur ve yazın tozdan hem esnaf hem de vatandaş rahat alışveriş yapma imkanı bulamıyor. Belediye olarak bu alanın tabanını kilit parke yaparak vatandaşlarımızı çamur ve tozdan kurtarmış olduk. Çevre düzenlemesini ise kısa sürede tamamlayacağız. Vatandaşlarımız alışverişlerini artık daha sağlıklı bir şekilde yapabilecek."

Kaynak: AA