Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda bir otomobilin kaputuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Babaeski Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul'dan Babaeski'ye uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine Nacak köyünde trafik uygulaması yaptı.

Ekipler şüpheli F.B, S.A. ve İ.K'nın içerisinde olduğu otomobilde arama yaptı.

Aramada otomobilin sağ tekerlek üzerinde bulunan kaput içerisinde 250 gram bonzai ele geçirdi.

Ekipler şüphelilerin üst aramasında da 20 gram bonzai ile silah buldu.

Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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