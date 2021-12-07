Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda bir otomobilin kaputuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirdi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda bir otomobilin kaputuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Babaeski Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul'dan Babaeski'ye uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine Nacak köyünde trafik uygulaması yaptı.

Ekipler şüpheli F.B, S.A. ve İ.K'nın içerisinde olduğu otomobilde arama yaptı.

Aramada otomobilin sağ tekerlek üzerinde bulunan kaput içerisinde 250 gram bonzai ele geçirdi.

Ekipler şüphelilerin üst aramasında da 20 gram bonzai ile silah buldu.

Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.

Edirne'de askeri bölgeye giren Yunan polis ve kız arkadaşı gözaltına alındı! Telefonu inceleniyor

Edirne'de askeri bölgeye giren Yunan polis ve kız arkadaşı gözaltına alındı! Telefonu inceleniyor

 İstanbullular dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı

İstanbullular dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı

 İstanbul'da vatandaşları endişelendiren koku deprem habercisi mi? Prof. Dr. Naci Görür'den yanıt geldi

İstanbul'da vatandaşları endişelendiren koku deprem habercisi mi? Prof. Dr. Naci Görür'den yanıt geldi

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title