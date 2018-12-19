Kırklareli'nde Eğitime Kar Engeli

Kırklareli'nde olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.



Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Aralık Perşembe günü il genelinde eğitime bir günlüğüne ara verildiği duyuruldu.



Açıklamada, kamu çalışanı engelli ve hamile personelin de aynı gün izinli sayılacağı kaydedildi.



Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Lüleburgaz, Babaeski ve Demirköy ilçelerinde de eğitime bir günlüğüne ara verildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA