Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan kişi yakalandı
Kırklareli'nde çeşitli suçlarından aranırken yakalanan kişi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
30.05.2020 10:27 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:27
Kırklareli'nde çeşitli suçlarından aranırken yakalanan kişi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Demirköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimler sırasında C.K yönetimindeki otomobili durdurdu.
C.K'nın 4 ayrı hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve mala zarar verme suçlarından arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan C.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Otomobilde yapılan aramada kurusıkı silah, 52 mermi ve 20 tüfek fişeği ele geçirildi.
Kaynak: AA