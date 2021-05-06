Kırklareli'nde 16 göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde 16 göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 16 göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yoldan girdiği belirlenen 16 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yoldan girdiği belirlenen 16 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a sınır Kofçaz ilçesinin Ahlatlı köyü ile Demirköy ilçesinde sığınmacıların olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler iki bölgede Suriye ve Irak uyruklu 16 göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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