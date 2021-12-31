Kırklareli'de taşkın bölgesinde yıkılma kararı alınan binalardaki eşyalar boşaltılıyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sağanak nedeniyle yaşanan taşkın bölgesinde yıkılma kararı alınan 3 binadaki eşyalar görevliler tarafından evlerden boşaltılıyor.

Ekipler, Yıldırım Mahallesi'nde yıkılma kararı alınan binalardaki çalışmalarını sürdürüyor.

Yıkılacak hanelerden çıkarılan eşyalar Valilikçe kiralanan evlere götürülüyor.

Evi yan yatması sonucu tahliye edilen vatandaşlardan Aydın Tayfur, gazetecilere, Valilik tarafından kendileri için kiralanan eve taşındıklarını15 yıllık evlerinden ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Taşkının yaşandığı gün AFAD ekiplerinin kendilerini botla kurtardıklarını ifade eden Tayfur, o gün yaşadıkları korkuyu unutamadıklarını anlattı.

Kırklareli İl Özel İdaresi ekipleri de bölgede zarar gören yolları onarmaya devam ediyor.

Bazı vatandaşlarda kendi imkanları ile evlerini temizliyor.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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