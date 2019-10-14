Kırklareli'de bilirkişilik temel eğitimi düzenlenecek

Kırklareli'de bilirkişilik temel eğitimi düzenlenecek

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilciliği tarafından, "Bilirkişilik Temel Eğitimi" düzenlenecek.

14.10.2019 11:45
Kırklareli'de bilirkişilik temel eğitimi düzenlenecek

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilciliği tarafından, "Bilirkişilik Temel Eğitimi" düzenlenecek.


Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilcisi Dr. Erol Özkan, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında, 25-28 Ekim 2019 tarihleri arasında dört gün süreli 2. dönem Bilirkişilik Temel Eğitimi düzenleneceğini belirtti. Özkan, eğitimin tüm meslek gruplarına açık olduğunu ifade etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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