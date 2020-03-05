Kırk Yalan Filmi
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Edirne'de yaşayan Tahsin, ziraat teknikeridir. Genç adam hayatını yalanlar üzereine kurmuştur. Çevresindeki insanlar, Tahsin'in sürekli yalan söylediğini bilse de, yine de kendilerini onun yalanlarına kanmış olarak bulur. Tahsin'in çocukluk arkadaşı olan Sadık, uzatmalı aşkı Halime'nin babasını ikna edince, evlilik hazırlıklarına başlar. Düğün için Pınarhisar'a doğru yola koyulan Tahsin, berberinde bir kasa Afrika armudu marulayı da götürür. Yiyen insanları bilinç kaybına uğratan zehirli armut marula, sadece Tahsin'in hayatını etkilemekle kalmaz, düğünü, Sümsük Kamil’i, asosyal kitap kurdu Koray’ı ve belediye başkanını da içinden çıkılmaz olayların içine sürükler.
Hamdi Alkan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Kırk Yalan' filminin oyuncu kadrosunda Oğuzhan Uğur, Sinan Bengier, Hakan Meriçliler, Ferdi Sancar, Timur Acar gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen: Hamdi Alkan
Oyuncular: Oğuzhan Uğur, Timur Acar, Sinan Bengier, Ferdi Sancar, Hakan Meriçliler, Ataberk Doğan, Melis Sabah, Zeynep Alkan
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Kırk Yalan
Yapımcı Firma: Erdi Yapım
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 97 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 20.12.2019
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Kaynak: InterSinema.com