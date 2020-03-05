Kırk Yalan Filmi

05.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:56

Edirne'de yaşayan Tahsin, ziraat teknikeridir. Genç adam hayatını yalanlar üzereine kurmuştur. Çevresindeki insanlar, Tahsin'in sürekli yalan söylediğini bilse de, yine de kendilerini onun yalanlarına kanmış olarak bulur. Tahsin'in çocukluk arkadaşı olan Sadık, uzatmalı aşkı Halime'nin babasını ikna edince, evlilik hazırlıklarına başlar. Düğün için Pınarhisar'a doğru yola koyulan Tahsin, berberinde bir kasa Afrika armudu marulayı da götürür. Yiyen insanları bilinç kaybına uğratan zehirli armut marula, sadece Tahsin'in hayatını etkilemekle kalmaz, düğünü, Sümsük Kamil’i, asosyal kitap kurdu Koray’ı ve belediye başkanını da içinden çıkılmaz olayların içine sürükler.

Hamdi Alkan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Kırk Yalan' filminin oyuncu kadrosunda Oğuzhan Uğur, Sinan Bengier, Hakan Meriçliler, Ferdi Sancar, Timur Acar gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Hamdi Alkan

Oyuncular: Oğuzhan Uğur, Timur Acar, Sinan Bengier, Ferdi Sancar, Hakan Meriçliler, Ataberk Doğan, Melis Sabah, Zeynep Alkan

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Kırk Yalan

Yapımcı Firma: Erdi Yapım

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 97 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 20.12.2019



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Kaynak: InterSinema.com